В Новороссийске День Государственного флага отметят автомобильным флешмобом

Празднование Дня Государственного флага в Новороссийске отметится масштабным автомобильным флешмобом. Мероприятие пройдет 22 августа в знаковом для города месте — на парковке «Квадрат» у мемориала «Малая Земля», сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Пресс-служба МВД России по Новороссийску

Патриотическую акцию проводят администрация города-героя и местное отделение «Союза патриотов». Флешмоб начнется в 17:30.

Организаторы приглашают к участию владельцев автомобилей красного, синего и белого цветов для создания живого триколора. Для участия в акции обязательна предварительная регистрация.