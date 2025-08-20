Проезда по Крымскому мосту ожидают 1,3 тысячи автомобилей
В очереди перед Крымским мостом скопилось 1,3 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: сайт Минтранса РФ
По данным на 11:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Все транспортные средства находятся в пробке со стороны Керчи. Время ожидания составляет более трех часов.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.