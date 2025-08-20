На Кубани снизилось число вакансий в сфере образования

В Краснодарском крае на 1 августа 2025 года в сфере образования размещено 10,5 тыс. вакансий. Этот показатель на 1,3 тыс., или 11,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на минтруда региона.

Среди специалистов и служащих образовательных организаций наиболее востребованы учителя, воспитатели, преподаватели, медицинские сестры, музыкальные руководители и вожатые.

В перечне рабочих профессий спрос сохраняется на помощников воспитателя, поваров, а также водителей автобусов и автомобилей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что более 1 тыс. краснодарских педагогов получают ежемесячную компенсацию ипотечных платежей в размере 20 тыс. руб. в рамках программы поддержки, запущенной в апреле 2024 года.

Анна Гречко