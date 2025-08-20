На станции Воткинск обновили пассажирскую инфраструктуру

На станции Воткинск завершены работы по обновлению пассажирской инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГЖД. Уложено новое асфальтовое покрытие на платформе, реконструирована лестница, установлены скамейки, фонари и декоративная арка с подсветкой.

Фото: пресс-служба ГЖД

Ремонт коснулся и зала ожидания: обновлен интерьер, установлен подвесной потолок с освещением, заменены окна и добавлены мягкие сиденья. Зал оформлен настенным панно, посвященным П.И. Чайковскому.

Также обновлен фасад служебно-технологического здания. В планах — установка новых систем наружного освещения. На платформе появилась колонка для заправки паровозов водой для туристского ретропоезда «Чайковский экспресс».

Напомним, в 2025 году станция Воткинск заняла 2-е место в конкурсе Горьковской дирекции управления движением в номинации «Лучшее эстетическое содержание железнодорожной станции».