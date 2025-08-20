Глава СКР потребовал повторный доклад по делу о смерти следователя в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о смерти следователя в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Согласно данным следствия, тело 23-летней Марии Клочковой обнаружили в служебном кабинете отдела МВД по Хостинскому району 23 ноября. В тот же день следователь заступила на службу и получила табельное оружие.

По неофициальной информации, погибшая могла стать жертвой изнасилования после празднования Дня работника уголовного розыска 5 октября с коллегами.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проведенных следственных мероприятиях, установленных обстоятельствах и итогах расследования. Также требуется ответ на все доводы, прозвучавшие в публичном пространстве. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Алина Зорина