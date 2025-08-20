В Ставропольском крае предупредили о чрезвычайной пожароопасности

До конца суток 20 августа и далее в течение суток 21 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) местами в восточной части, в отдельных северо-западных, центральных и юго-западных районах Ставропольского края. Об этом сообщает краевая пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы.

На остальной территории края прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс).

В службе напомнили о запрете разводить костры и использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

Наталья Белоштейн