Житель КЧР осужден на 10 лет за убийство на почве ревности

Житель Усть-Джегуты приговорен к 10 годам лишения свободы за нанесение смертельных ножевых ранений сожительнице. Об этом сообщает Следственный комитет по Карачаево-Черкесской Республике.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Преступление произошло 27 марта 2025 года во время распития алкоголя, когда между парой возникла ссора на почве ревности.

В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине несколько ударов ножом в области верхних и нижних конечностей, повредив плечевую артерию. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Как установило следствие, ранее мужчина уже отбывал наказание в исправительной колонии за совершение разбойных нападений. Суд назначил ему 10 лет колонии особого режима и два года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Региональное следственное управление напомнило, что рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения являются отягчающими обстоятельствами, влекущими более строгое наказание.

Тат Гаспарян