Два водителя госпитализированы после ДТП в Шпаковском округе

В Шпаковском округе при столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и Peugeot пострадали два водителя, которых госпитализировали в больницу Ставрополя. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ставрополья.

Авария произошла 19 августа около 15:40 на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю от федеральной автодороги Кавказ». По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114, ехавший со стороны села Надежда, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot.

Оба участника происшествия получили травмы и находились в больнице. Водители были пристёгнуты ремнями безопасности.

Установлено, что за рулём ВАЗ находился 33-летний житель Невинномысска со стажем вождения около 15 лет. За последние два года его семь раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По факту аварии проводится проверка.

Тат Гаспарян