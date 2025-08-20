В Сочи начали проверку после госпитализации подростка с алкогольным отравлением

В Сочи двоим подросткам потребовалась медицинская помощь после употребления спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, вечером 19 августа группа школьников отмечала день рождения друга. Несовершеннолетние распивали алкогольные напитки, после чего попытались пройти в клуб на ул. Навагинской, однако их туда не пустили.

Позднее подростки направились в компьютерный клуб, где двоим из них — 14 и 15 лет — стало плохо. Один из школьников был госпитализирован и находится в реанимации.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются лица, причастные к продаже алкоголя несовершеннолетним.

Анна Гречко