В сочинском аэропорту взыскали более 600 тысяч рублей долгов в ходе рейда

Судебные приставы взыскали более 600 тыс. руб. задолженности с 14 должников во время рейда в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Приставы проверили более 45 граждан в аэропорту Сочи на наличие задолженности. Все выявленные пассажиры погасили долги на месте перед вылетом.

Совместное мероприятие провели сотрудники Адлерского районного отделения судебных приставов краевого управления ФССП и Линейного управления МВД.

Алина Зорина