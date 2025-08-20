В Краснодаре завершается сезон прогулок на теплоходах

В Краснодаре подходит к концу сезон речных прогулок по Кубани. Как сообщили организаторы в Telegram-канале «Прогулки по реке Кубань», эта неделя станет последней возможностью выйти на маршрут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Причиной называют низкий уровень воды в Краснодарском водохранилище. По данным Кубанского бассейнового водного управления на утро 19 августа, объем составляет 27,13 м при норме 32,75 м. Приток в чашу фиксируется на уровне 6 куб. м/с, тогда как сброс — 385 куб. м/с.

Из-за дефицита воды судоходные условия на участке реки ухудшились, что и повлияло на завершение сезона раньше обычного.

Анна Гречко