Ставрополье экспортирует зерно в Закавказье и Африку

Ставропольский край начал экспортные поставки зерна нового урожая. Первые партии отгружены в страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению и Азербайджан. Кроме того, ставропольское зерно начало движение к портам для дальнейшей отправки в Среднюю Азию и Северную Африку — традиционные рынки сбыта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

По словам министра, успеху текущего года способствовало не только развитие отечественной селекции и семеноводства, но и благоприятные погодные условия: регион обошли стороной заморозки и засуха, что позволило собрать рекордный урожай.

«Аграрии Ставрополья достигли исторического максимума, собрав 10 млн 31 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 28,6% больше по сравнению с предыдущим годом, при средней урожайности 44,2 ц/га (рост на 10 ц/га)»,— приводятся в сообщении слова господина Измалкова.

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что полученный урожай в четыре раза превышает внутренние потребности региона, составляющие около 2,5 млн тонн. Из общего объема 1,1 млн тонн будет направлено на промышленную переработку, 824 тыс. тонн — на нужды животноводства, а 550 тыс. тонн — на семена для будущего сева. Остальные 7,5 млн тонн планируется реализовать в других регионах России и на экспорт.

Валентина Любашенко