В Ставрополе ограничат движение из-за проведения конкурса «Кардо»

В центре Ставрополя с 20 по 24 августа ограничат движение транспорта в связи с проведением международного конкурса «Кардо». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

По информации ведомства, полное перекрытие действует с окончания суток 20 августа до 23 часов 24 августа. Закроют ул. М. Морозова (от ул. Артема до Маршала Жукова) и ул. Маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. М. Морозова).

«Частичные ограничения введут с 17:00 до 23:00 ежедневно с 21 по 24 августа. Они затронут улицы Советскую, Булкина, Дзержинского (от Пушкина до пр. Октябрьской Революции), ул. Артема (от Ленина до Дзержинского), ул. Кавалерийскую (от Дачной до Дзержинского). Также будут перекрыты пр. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до Советской), пр. К. Маркса (от ул. Голенева до пр. Октябрьской Революции) и ул. М. Морозова (от Пушкина до ул. Артема)»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

В ведомстве уточняют: объехать заблокированные участки водители смогут по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожной и Дачной.

Валентина Любашенко