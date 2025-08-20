На Кубани отремонтировали 685 школ за 3 млрд рублей

К новому учебному году в Краснодарском крае отремонтировали 685 школ — на эти цели выделили 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Ежегодно на Кубани открывают не менее десяти новых школ. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при этом необходимо поддерживать надлежащее состояние существующих образовательных учреждений. В этом году в некоторых школах заменили крыши, отремонтировали фасады, учебные кабинеты, актовые и спортивные залы, пищеблоки, а также благоустроили территорию.

Ремонт образовательных учреждений края проводится в рамках краевых госпрограмм и национальных проектов. В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» ремонтируют 11 зданий в 10 школах: в Анапе и Сочи, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе.

Среди отремонтированных учреждений по краевой госпрограмме «Развитие образования» находится средняя школа №1 в станице Ленинградской. Ее возвели в 1888 году, в последнее время здание было закрыто из-за аварийного состояния. В ее обновление вложили более 46 млн руб. На эти средства отремонтировали интерьер и фасад.

В школе №20, расположенной в Крымске, специалисты пристраивают новый корпус. По поручению губернатора там сделали капитальный ремонт, в том числе в пищеблоке, построили спортивный зал и благоустроили территорию.

Алина Зорина