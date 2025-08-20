В Ростове спрос на долгосрочную аренду жилья в два раза превысил предложение

За месяц интерес к объявлениям о сдаче жилья в Ростове-на-Дону вырос на 18,2%, а предложение в городе — на 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда» со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, на конец июля 2025 года медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Ростове-на-Дону составила 30 тыс. руб. За месяц этот показатель практически не изменился (+0,1%).

Самая низкая средняя ставка долгосрочной аренды в июле была отмечена в Советском районе (25,2 тыс. руб.), наиболее высокая — в Кировском (40 тыс. руб.).

В трех из восьми районов города медианная стоимость аренды жилья за месяц не изменилась: в Ворошиловском, Октябрьском по 30 тыс. рублей и Кировском (40 тыс. руб.). В остальных локациях донской столице отмечен рос на 0,8-4,4%.

За месяц средняя ставка долгосрочной аренды в Пролетарском районе увеличилась на 4,4%, составив 33 тыс. руб., Ленинском — на 2,8%, достигнув 38,9 тыс. руб., Железнодорожном — на 2,7% (28,6 тыс. руб.), Первомайском — на 2% (27,5 тыс. руб.) и Советском — на 0,8% (25,2 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице отмечен рост доли арендодателей, снижающих ставку в объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период. По данным на середину августа, этот показатель составляет более 25%, в прошлом году он находился на уровне 17%.

Наталья Белоштейн