Директор магазина вошел августовский топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ижевске
Самой высокооплачиваемой вакансией в Ижевске, по данным сервиса Superjob, в августе стал руководитель группы кардиографии на мотозаводе с предлагаемой зарплатой от 130 до 180 тыс. руб. На втором месте расположилась вакансия начальника смены электростанции, который может рассчитывать на оплату от 121 до 156 тыс. руб.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Тройку лидеров замыкает вакансия директора магазина в крупной розничной сети, где обещают зарплату от 100 до 120 тыс. руб. Также в список высокооплачиваемых специалистов попали менеджер по работе с ключевыми клиентами с доходом от 92 тыс. руб. и врач-дерматовенеролог с предлагаемой зарплатой от 80 до 150 тыс. руб.
Напомним, самой высокооплачиваемой вакансией в Ижевске в середине июля стал директор магазина в крупной розничной сети: предлагаемая зарплата составила 120-200 тыс. руб. в месяц. Сверх этого предусмотрены премии и медстраховка.