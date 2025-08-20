Директор магазина вошел августовский топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ижевске

Самой высокооплачиваемой вакансией в Ижевске, по данным сервиса Superjob, в августе стал руководитель группы кардиографии на мотозаводе с предлагаемой зарплатой от 130 до 180 тыс. руб. На втором месте расположилась вакансия начальника смены электростанции, который может рассчитывать на оплату от 121 до 156 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает вакансия директора магазина в крупной розничной сети, где обещают зарплату от 100 до 120 тыс. руб. Также в список высокооплачиваемых специалистов попали менеджер по работе с ключевыми клиентами с доходом от 92 тыс. руб. и врач-дерматовенеролог с предлагаемой зарплатой от 80 до 150 тыс. руб.

Напомним, самой высокооплачиваемой вакансией в Ижевске в середине июля стал директор магазина в крупной розничной сети: предлагаемая зарплата составила 120-200 тыс. руб. в месяц. Сверх этого предусмотрены премии и медстраховка.