В Ростовской области зарплаты офтальмологов в первом полугодии выросли на 11%

В первом полугодии 2025 года российские работодатели открыли около пяти тыс. вакансий для офтальмологов. Спрос на данных специалистов снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации экспертов, наиболее активно офтальмологи требовались в Москве — на столицу пришлось 17% от общего числа вакансий. Каждое десятое предложение (9%) разместили работодатели Санкт-Петербурга. В топ-10 регионов также вошла Ростовская область с 2% вакансий, хотя здесь количество предложений сократилось на 31%.

«Помимо базовых медицинских навыков, работодатели ожидают от офтальмологов дополнительные компетенции: способности к продажам, знание медицинской психологии, английский язык на уровне Intermediate, умение проводить презентации или владение Turbo Pascal»,— приводятся в сообщении данные аналитиков.

Зарплатные предложения для офтальмологов превышают среднерыночные в медицинской сфере. Если медиана зарплаты в области медицины и фармацевтики составляет 79,1 тыс. руб., то офтальмологам предлагают 97,6 тыс. руб. За год доходы этих специалистов увеличились на 27%.

Самые высокие зарплаты офтальмологам предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — до 150 тыс. руб. Второе место делят Москва и Республика Коми с медианой в 140 тыс. руб. В пятерку лидеров вошли ХМАО-Югра (123 тыс. руб.), Кировская область и Хабаровский край (по 115 тыс.руб.), Тюменская область (111,5 тыс. руб.). В Ростовской области медианные предложения достигли 70 тыс. руб., что на 11% выше прошлогодних показателей.

Валентина Любашенко