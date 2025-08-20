В Ставропольском крае число мошенничеств через «Госуслуги» выросло в 18 раз

Количество мошенничеств через портал Госуслуги в Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года выросло в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило три тыс. случаев. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Андрей Толстов на площадке ТАСС в Пятигорске.

По данным эксперта, в 2024 году было зафиксировано 160 подобных преступлений. За семь месяцев 2025 года темпы роста преступлений в сфере информационных технологий сдержать не удалось. На территории Ставропольского края зарегистрировано свыше девяти тыс. преступлений данной категории.

«Сейчас рост происходит по такому виду мошенничества, как доступ к порталу Госуслуги граждан, если сравнить с прошлым годом, у нас было 160 преступлений, то сейчас зафиксировано уже более трех тыс. подобных преступлений»,— заявил господин Толстов.

По словам представителя МВД, раскрываемость таких деяний в регионе увеличилась более чем в семь раз по сравнению с 2024 годом. Преступления совершаются из 64 субъектов России. Около 80% пострадавших составляют женщины.

Валентина Любашенко