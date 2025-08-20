В Ростове сносу или реконструкции подлежит 291 аварийный дом

В Ростове-на-Дону 291 многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции, из них 63 полностью расселены. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун на заседании городской думы.

По словам господина Дикуна, переселение жителей осуществляется в рамках двух областных программ. Первая касается домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, вторая — после 1 января 2022 года.

«В рамках первой программы, до 2029 года планируется расселить 2027 семей из 141 дома. На сегодняшний день жильем обеспечены 389 семей. На эти цели из местного и областного бюджета было потрачено 1,06 млрд руб. В 2025 году запланировано переселение около 242 семей из 53 домов. Уже расселено 104 семьи», — отметил замглавы администрации.

Андрей Дикун уточнил — вторая программа предусматривает переселение 864 семей из 66 домов до конца 2030 года. В 2025 году планируется расселить 110 семей из 18 домов. 21 семье уже выплачено возмещение за изъятые жилые помещения, по 37 семьям проводятся мероприятия по оплате.

Всего на реализацию второй программы из городского и областного бюджетов предусмотрено около 299,8 млн руб.