За день рейда в Ставрополе пресекли 92 нарушения ПДД

Сотрудники ГИБДД Ставрополя за один профилактический рейд выявили 92 нарушения правил дорожного движения, включая 52 случая незаконной тонировки и двух пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, больше половины нарушений составили автомобили с пленочным покрытием стекол, светопропускаемость которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств — 52 случая.

Инспекторы пресекли две поездки граждан с признаками опьянения. В отношении водителей составили материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).

Также автоинспекторы зафиксировали три случая ненадлежащей перевозки детей в машинах и девять нарушений за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов. Десять транспортных средств имели технические неисправности.

Валентина Любашенко