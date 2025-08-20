Готовившего теракт в Глазове мигранта отправили под стражу

Первомайский райсуд Ижевска заключил под стражу на два месяца уроженца одной из стран Центральной Азии, обвиняемого в приготовлении к террористическому акту и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый с февраля по июль 2025 года готовил поджог объектов железнодорожной инфраструктуры в Глазове и размещал призывы к терроризму в социальной сети «ВКонтакте». В судебном заседании обвиняемый и его адвокат не согласились с ходатайством следователя, просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения. Апелляционная жалоба адвоката была отклонена Верховным Судом Удмуртии.

Напомним, 19 августа в результате проведенных мероприятий в городе Глазове был задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус сити холл».