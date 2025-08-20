В Ростовской области потушили 19 загораний сухой растительности за сутки

За сутки 19 августа 2025 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров, спасен один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации службы, за последние 24 часа спасатели потушили 19 загораний сухой растительности и устранили последствия семи ДТП.

В места происшествий выезжали 352 специалиста и 88 единиц техники.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в южных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а в центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье — высокая пожароопасность четвертого класса.

Валентина Любашенко