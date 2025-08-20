В Крыму локализовали пожар на площади 26 га
Возгорание сухостоя в селе Трехпрудное Симферопольского района удалось локализовать вечером 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Площадь пожара составила 26 га. Сейчас проводится проливка и дотушивание тлеющих очагов.
Для ликвидации огня изначально были задействованы 10 сотрудников и 10 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняли жаркая и ветреная погода. Причина возгорания пока не установлена.