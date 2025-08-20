В Крыму локализовали пожар на площади 26 га

Возгорание сухостоя в селе Трехпрудное Симферопольского района удалось локализовать вечером 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 26 га. Сейчас проводится проливка и дотушивание тлеющих очагов.

Для ликвидации огня изначально были задействованы 10 сотрудников и 10 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняли жаркая и ветреная погода. Причина возгорания пока не установлена.

Анна Гречко