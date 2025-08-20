В Крыму начнут строительство двух водохранилищ в 2026 году

На Южном берегу Крыма планируют построить два водохранилища, что позволит снять проблему ограничений водоснабжения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По его словам, работы по строительству Мартовского и Солнечногорского водохранилищ начнутся в 2026 году. На реализацию проекта выделено 22,4 млрд руб. Ввод объектов в эксплуатацию планируется не позднее 2030 года. Водохранилища должны обеспечить водой Ялту и Алушту.

Господин Аксенов отметил, что сейчас из-за перебоев с водоснабжением осуществляется подвоз воды в 77 населенных пунктов. Ранее власти республики указывали, что строительство водохранилищ проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Вода России».

Как сообщал «Ъ-Кубань», подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал возобновится после завершения специальной военной операции.

Анна Гречко