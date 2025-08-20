В Геленджике мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями

Вечером 19 августа в Геленджике произошла авария с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, около 20:40 на проспекте Геленджикском 41-летний житель Саратовской области, управляя мотоциклом Yamaha, столкнулся с двигавшейся впереди Mazda под управлением 36-летней местной жительницы. После удара мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada, которым управлял 50-летний житель Самарской области.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия. Остальные участники не пострадали, и медицинская помощь им не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.

Анна Гречко