В половине округов Краснодара за месяц снизилась стоимость аренды жилья

В июле 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Краснодаре составила 27 тыс. руб., что на 0,3% выше, чем месяцем ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Снижение стоимости зафиксировали в двух округах: в Прикубанском — на 4,5% (до 19,3 тыс. руб.) и Центральном — на 2,5% (до 34,1 тыс. руб.). В Карасунском округе рост составил 0,8% (до 28,2 тыс. руб.), в Западном — 0,6% (до 39,9 тыс. руб.).

При этом именно в Западном округе отмечается самая высокая медианная ставка по городу. Жители могут найти и более доступные варианты: студии от 17 тыс. руб., однокомнатные квартиры от 18 тыс. руб., двухкомнатные — от 21 тыс. руб., трехкомнатные — от 26,5 тыс. руб.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, в первом полугодии предложение накапливалось за счет недорогих лотов массового сегмента, поэтому июль показал лишь незначительные изменения. В Прикубанском округе количество сдаваемых квартир снизилось на 12,5%, тогда как в остальных округах экспозиция увеличилась: в Центральном — на 11,7%, в Карасунском — на 8,2%, в Западном — на 5,7%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году 50% операций на рынке жилья Краснодара проводилось за наличный расчет, а 50% — с привлечением ипотеки.

Нурий Бзасежев