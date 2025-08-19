В Краснодаре уничтожили зараженную партию нектаринов из Узбекистана

В Краснодаре специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз партии нектаринов, зараженной карантинным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проверка показала, что в партии весом 11 т, прибывшей из Узбекистана в период с 7 по 9 августа, был обнаружен живой взрослый экземпляр западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие и жизнеспособность данного энтообъекта подтверждены заключением ФГБУ „ВНИИЗЖ“ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции»,— отметили в Россельхознадзоре.

Вредитель включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и ограниченно распространен на его территории. Все зараженные нектарины были обеззаражены.

Анна Гречко