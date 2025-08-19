Подъезд к хутору Стебницкому заасфальтируют в 2026 году

В Новокубанском районе в 2026 году капитально отремонтируют участок дороги к хутору Стебницкому. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на приеме граждан, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительница Вера Якушко обратилась к главе Кубани с просьбой улучшить подъезд к хутору, где проживают более 550 человек, пояснив, что существующий гравийный участок размывается после каждого дождя.

«Неважно, город это или небольшой населенный пункт — все жители региона должны быть в комфортных условиях. К 1 сентября 2026 года дорогу нужно заасфальтировать»,— сказал господин Кондратьев.

Глава муниципалитета Александр Гомодин уточнил, что участок протяженностью 670 м сейчас отсыпан гравием и быстро разрушается, особенно при движении большегрузного транспорта. Проект капитального ремонта уже прошел экспертизу, стоимость работ составит около 70 млн руб.

После завершения асфальтирования планируется организовать движение межмуниципальных автобусов в Стебницкий. Губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с главами муниципалитетов обеспечить работу общественного транспорта по новому маршруту.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в отрезанной от основной части села Лермонтово Туапсинского района с 20 августа откроют временный проезд через базы отдыха.

Анна Гречко