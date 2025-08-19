Новороссийск получит более 80 млн рублей субсидий на развитие пляжей

Новороссийск получил свыше 86 млн руб. субсидий на развитие туристической инфраструктуры и пляжей. 80 млн руб. направлено на обустройство пляжных зон. Около 6 млн руб. выделили на создание турмаршрутов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Финансирование предоставлено в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». По итогам конкурсного отбора субсидии получили пять местных предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса.

К началу следующего курортного сезона в городе-герое планируют обновить четыре пляжные территории: «Дюрсо», «Широкая балка», «Суджукская коса» и «Дельфин».

«Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» также стал получателем субсидии. Средства направят на создание современного музея, посвященного истории винодельческого хозяйства.

Алина Зорина