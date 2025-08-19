В Херсонской области цены на продукты оказались ниже крымских на 65%

Цены на товары первой необходимости в Херсонской области в среднем на 65% ниже, чем в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минпромторг.

По данным ведомства, мониторинг стоимости продукции показал соответствие нормативам и стабильность ценовой политики. В Минпромторге отметили, что ситуация на рынке во многом обеспечивается государственным регулированием при поддержке губернатора региона Владимира Сальдо.

В ходе рабочей поездки замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова обсудили развитие торговой инфраструктуры, поддержку местных производителей и меры по снижению себестоимости продукции. В магазинах региона представлены товары повседневного спроса и продукция херсонских предприятий.

Анна Гречко