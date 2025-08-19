В 2026 году планируется КРТ квартала рядом с улицей Машиностроителей в Воронеже

В октябре планируется провести конкурс на комплексное развитие квартала, ограниченного улицами Машиностроителей, Загородной, Подклетненской и Керамической. Работы должны начаться в 2026 году: застройщику предстоит снести и расселить более 50 аварийных и ветхих домов, построить несколько детских садов и пристройку к школе. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Александр Гусев.

По его словам, проект рассчитан «на семь-восемь лет». При этом господин Гусев отметил, что «этой территорией интересуется крупная строительная компания».

Всего, как рассказал губернатор, в Воронеже планируется комплексное развитие 18 территорий. В 12 из них уже заинтересованы строительные организации. По шести небольшим участкам с плотно стоящими аварийными домами «экономика пока не складывается».

Юрий Голубь