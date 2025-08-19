Темой форума «Сделано в Удмуртии» станет концепция «патриотического бизнеса»

Тематической линией очередного делового форума «Сделано в Удмуртии» (18+) станет концепция «бизнес — это патриотично»: участникам мероприятия будут представлены продукция местных компаний и способы международной кооперации, рассказал директор Корпорации развития республики (КРУР) Эмиль Бикмеев на пресс-подходе сегодня, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Форум пройдет 19 сентября в Ижевске на площадках Театра оперы и балета и отеля Cosmos.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сооснователь компании Siberia (премиальные банные комплексы) Сергей Нестеров расскажет о построении бизнеса «на русской этничности». «У нас будет трек женского дела <..> о том, что женщины-предприниматели дают региону. Также будет трек защиты твоего бизнеса, в рамках которого поговорим о кибербезопасности и изменениях в законодательстве»,— сказал господин Бикмеев.

Спикер добавил, что отдельно планируется инвестиционная питч-сессия с «Россельхозбанком»: будут выбраны компании из агросектора, которые нуждаются в инвестициях. Запланирована закупочная сессия с компанией «Додо Пицца». На форуме будут проведены сессии о взаимодействии органов власти с бизнесом и о работе в условиях ограничений мобильного интернета. Всего организаторы ожидают 1,2 тыс. предпринимателей-участников, что «чуть более, чем в прошлом году».

Также запланирована генеральная сессия о встраивании удмуртских предприятий в кооперационные цепочки европейских рынков, работе экспортеров с рынками стран Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Индии.

«За последние два-три года Россия развернулась в сторону новых и дружественных рынков. Для экспортеров это определенный челлендж: выходить на рынки, которые не знакомы с точки зрения аналитики. Мы поговорим об алгоритме действий начинающих экспортеров»,— рассказала замдиректора—руководитель Центра поддержки экспорта КРУР Валерия Антоненко. Свое участие в форуме подтвердили делегации Белоруссии и Узбекистана.

На Центральной площади 19-21 сентября будет функционировать ярмарка с товарами местных и зарубежных производителей.

Напомним, форум «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии» проводится ежегодно с 2017 года. Его организует КРУР. В прошлом году мероприятие собрало порядка 1 тыс. предпринимателей. Было организовано 18 образовательных сессий.