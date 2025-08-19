Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Ижевске

Мотоциклист без прав погиб в результате ДТП в Ижевске, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 9 августа около 13:30 на Воткинском шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

33-летний водитель мотоцикла Kayo, лишенный права управления, выехал с прилегающей территории и, совершив запрещенный поворот налево, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовым автомобилем. В результате аварии водитель мотоцикла получил смертельные травмы.