Реставрацию мемориала «Малая Земля» в Новороссийске завершат к концу 2026 года

В Новороссийске к концу 2026 года планируют завершить реставрацию мемориального комплекса «Малая Земля». Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры города.

Работы стартовали в октябре 2024 года и сейчас находятся в активной стадии. Масштабную реконструкцию проводят впервые за 40 лет. В рамках проекта уже частично заменили облицовку стелы и благоустроили прилегающую территорию.

Специалисты планируют восстановить Галерею боевой славы, провести реставрацию скульптурной композиции «Десантники», а также заменить бронзовые элементы и гранитные плиты. Последние будут поставлены с месторождений Карелии и Башкирии. Общая стоимость проекта составляет 500 млн руб.

Анна Гречко