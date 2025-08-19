Глазовчанин осужден на 9 лет за причинение тяжкого вреда здоровью

Глазовский райуд вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2023 года, находясь в состоянии опьянения, подсудимый, находясь в квартире потерпевшего, нанес ему не менее четырех ударов руками по голове и туловищу. В результате жертва получила закрытую черепно-лицевую травму и множественные переломы костей лица, от которых скончалась через 10 дней в больнице.

Подсудимый свою вину не признал. Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн руб.