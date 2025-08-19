В Новороссийске приняли 117 образовательных учреждений к новому учебному году

Межведомственная комиссия завершила приемку 117 образовательных учреждений Новороссийска к новому учебному году. Об этом стало известно на аппаратном совещании, где заслушали итоги подготовки школ и детских садов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Во всех учреждениях созданы условия для комфортного образовательного процесса. В большинстве объектов обновили фасады, полы, внутренние помещения, спортзалы, игровые площадки, веранды, столовые и отопительные системы. При подготовке особое внимание уделили соблюдению требований антитеррористической безопасности.

В двух дошкольных учреждениях завершили ремонт бассейнов: заменили плитку, выполнили гидроизоляцию чаш, поставили новые светильники, установили системы подогрева и очистки воды.

Осенью откроют двери еще два отремонтированных детских сада — №15 на 150 мест на ул. Карла Маркса и №81 на 100 мест на Мысхакском шоссе.

Школьники города полностью обеспечены новыми учебниками — к началу учебного года закупили свыше 185 тыс. книг.

Анна Гречко