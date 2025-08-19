В Краснодаре на овощном складе задержали нелегальных приезжих

Сотрудники полиции задержали нелегальных приезжих на овощном складе в Краснодаре. Проверили 33 иностранца из Узбекистана и Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки на одного из иностранцев составили протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России. На двух приезжих составили протоколы по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. Четверых мужчин, работавших без патента, привлекли к административной ответственности.

Работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранцев, привлекут к административной ответственности.

Алина Зорина