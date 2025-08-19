В Сочи задержан подозреваемый по делу о небезопасном джипинге

В Адлерском районе Сочи следователи СК России по Краснодарскому краю задержали 21-летнего жителя, подозреваемого в организации небезопасного джипинга. Фигуранту предъявлено обвинение по пп. «а, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Telegram-канал СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, 17 августа 2025 года подозреваемый организовал платный джипинг на автомобиле «УАЗ Патриот» в районе села Красная Воля. Во время движения транспортное средство опрокинулось, пострадали пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 42 лет и сам фигурант. Все они были доставлены в лечебные учреждения.

Следствие продолжает сбор доказательств. Назначены экспертизы, устанавливаются иные лица, возможно, причастные к происшествию.

Кроме того, планируется ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле краевого следственного управления.

Анна Гречко