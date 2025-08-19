Прибыль ПАО «НКХП» снизилась на 71,5% из-за ограничения на экспорт зерна

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» за первое полугодие 2025 года составила 885 млн руб., снизившись на 71,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (3,1 млрд руб.). На финансовую отчетность компании, опубликованную на официальном сайте предприятия, обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выручка общества за январь—июнь 2025 года достигла 2,1 млрд руб., что на 61,1% меньше показателя за соответствующий период 2024 года (5,4 млрд руб.). Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась с 1,65 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2024 года до 1 млрд руб. по данным на 30 июня 2025 года. Дебиторская задолженность также снизилась за год с 318 млн руб. до 196 млн руб.

В пояснении к финансовому отчету указано, что с 15 февраля по 30 июня 2025 года в России действовала квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС. Введение данного ограничения, по словам руководства предприятия, привело к сокращению объема перевалки зерновых культур на 64% — до 1,45 млрд т. За шесть месяцев 2024 года этот показатель составлял 4,2 млрд т.

Согласно отчету, компания выплатила дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 712,5 млн руб. в один срок и 436,4 млн руб. — в другой.

Алина Зорина