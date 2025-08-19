Автозавод «Lada Ижевск» вышел из корпоративного отпуска

Автозавод «Lada Ижевск» возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска, который длился с 28 июля по 17 августа, пишет издание «5 колесо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Щепелев Фото: Евгений Щепелев

За это время на заводе была проведена модернизация камеры окраски кузовов, что позволит улучшить качество лакокрасочного покрытия автомобилей Lada Largus. Вместе с «Lada Ижевск» из отпуска вышли также «АвтоВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что автоконцерн «АвтоВАЗ» рассмотрит в начале осени возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю исходя из тенденций на авторынке.