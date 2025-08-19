Wildberries & Russ пересмотрит проект логистического центра в Ростовской области

Объединенная компания Wildberries & Russ корректирует проект логистического центра в Аксайском районе Ростовской области площадью 180 тыс. кв. м для повышения эффективности интеграции. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящий момент с целью максимального внедрения на выбранную площадку компания пересматривает проектные решения и в ближайшее время приступит к началу строительства»,— заявили в компании.

Согласно данным правительства Ростовской области, региональные власти и представители Wildberries обсудят возможные изменения на этой неделе. Пока неизвестно, будет проект расширен или урезан.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сроки запуска логистического центра в Аксайском районе сдвинули с 2026 на 2029 год. Соглашение о строительстве распределительного центра подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Объем инвестиций по проекту составляет 11,5 млрд руб.

Валентина Любашенко