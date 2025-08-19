В Ижевске расследовали уголовное дело 40-летнего менеджера о даче взятки

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего менеджера компании, обвиняемого в даче взятки в крупном размере (ч.4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что с января по май он перечислил на банковский счет сотруднику одного из предприятий Ижевска взятку 200 тыс. руб. деньги предназначались за помощь в заключении договоров на поставки комплектующих для его компании. Средства фигурант перечислил, находясь в Москве.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования допрошены свидетели, изъята документация и наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 млн руб. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.