В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Тургеневскому мосту

С 20:00 19 августа до 12:00 20 августа в Краснодаре временно ограничат движение автомобилей по Тургеневскому мосту. Это необходимо для монтажа балок нового пролетного строения, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На улице Тургенева в направлении выезда из Краснодара будут временно перекрывать движение по одной из полос на 15 минут. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просить жителей города быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Ремонт Тургеневского моста начался в апреле 2025 года. Работы проводят благодаря масштабной краевой программе развития дорожно-транспортной сети Краснодара, принятой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и поддержке ЗСК. Она рассчитана на 10 лет.

Алина Зорина