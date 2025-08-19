Дорожный рабочий погиб при наезде грузовика на Кубани

В Краснодарском крае погиб дорожный рабочий в результате столкновения с большегрузным автомобилем. ДТП произошло в ночь на 19 августа на трассе вблизи Горячего Ключа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика Dongfeng совершил наезд на автомобиль «Нива» с прицепом. На транспортном средстве были установлены дополнительные дорожные знаки, информирующие об объезде. Рядом с машиной находились двое дорожных рабочих.

В результате происшествия на месте скончался 53-летний мужчина. Второй пострадавший доставлен в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

Анна Гречко