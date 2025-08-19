На Дону объем продаж витаминов для беременных вырос на 6,8%

По итогам первых шести месяцев 2025 года продажи витаминов для беременных в Ростовской области выросли на 6,8% в сравнении с 2024 годом. Объем составил 83 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитиков компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вместе с тем, количество проданных витаминов для беременных сократилось на 4,1% до 123,3 тыс. упаковок.

В топ-3 препаратов этого сегмента в регионе вошли «Фемибион» (32,7% от общего объема продаж), «Элевит» (27,2%) и «Ферритаб комп» (19,3%).

Мария Хоперская