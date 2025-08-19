Полиция задержала жителя Краснодара, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники полиции задержали в Сочи 48-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, который занял у знакомой 1 млн руб. под предлогом лечения детей и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Около года назад злоумышленник взял у знакомой миллион рублей, сославшись на необходимость оплатить дорогостоящее лечение детей и другие расходы. Однако финансовые обязательства по погашению задолженности мужчина не выполнил и исчез.

Следствие установило, что полученные в долг средства подозреваемый использовал на аренду жилья, покупку продуктов питания и прочие личные расходы.

Алина Зорина