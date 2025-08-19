Стоимость авиабилетов в Сочи к концу августа снизилась до 75%

Стоимость перелета в Сочи резко снизилась — билеты на конец августа подешевели до 75% по сравнению с началом месяца. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Улететь из Москвы 23 августа можно за 3,5 тыс. руб. на рейсе «Уральских авиалиний», тогда как 1 августа билеты стоили от 13,5 тыс. руб. Аналогичное снижение наблюдается по другим направлениям: из Екатеринбурга перелет обойдется в 7 тыс. руб., из Казани — 5,5 тыс. руб., из Тюмени — 4,5 тыс. руб. Стоимость билетов из большинства крупных городов России упала в среднем на 50–60%.

По данным агрегаторов, в начале сентября билеты также дешевле, чем были в первой половине месяца, хотя немного дороже, чем в последние числа августа. Например, рейс из Москвы на 1 сентября стоит 6,9 тыс. руб., что на 15% меньше, чем в начале августа.

Анна Гречко