В Апанасенковском округе в аварии пострадали три человека

В Апанасенковском округе Ставропольского края в ДТП пострадали три человека. Авария случилась вечером 18 августа на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2107.

В результате ДТП водителей обоих автомобилей, а также пассажира «семерки» госпитализировали с травмами. 19-летний водитель ВАЗ-2107 имеет стаж вождения около полутора лет. За это время его 24 раза привлекали к административной ответственности.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская