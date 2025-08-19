В Удмуртии предотвратили поджог на железной дороге

Уроженца Центральной Азии, планировавшего поджог железнодорожного состава задержали в Удмуртии, пишет «Ъ» со ссылкой на ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл"»,— отметили в ФСБ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.