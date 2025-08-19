Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Геленджике локализовали крупный пожар на Приморском бульваре

В Геленджике ликвидировали возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. м. Об этом сообщает пресс-службе краевого главка МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре на Приморском бульваре в селе Криница поступил ранним утром 19 августа. К месту оперативно направили подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона.

К 06:45 возгорание было локализовано, а в 09:39 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В тушении участвовали 26 пожарных и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Анна Гречко

Новости компаний Все